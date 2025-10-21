 Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта | 1news.az | Новости
В мире

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

First News Media16:05 - Сегодня
Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает РИА Новости.

По мнению Лаврова, европейские лидеры пытаются убедить американцев, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться «долгосрочного урегулирования». Он отметил, что «такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах [конфликта] сконцентрироваться».

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать.

Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — заявил Лавров.

Министр добавил, что немедленное прекращение огня означало бы, что большая часть Украины «остается под руководством нацистского режима, на этой части Украины это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН и язык, на котором разговаривает большинство населения».

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским 17 октября заявил, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Он предложил остановить боевые действия по линии фронта. По его мнению, Зеленский и Путин могут объявить о победах, а затем «пусть рассудит история».

Президент Украины поддержал предложение Трампа. К остановке боевых действий по текущей линии фронта также призвали европейские лидеры.

