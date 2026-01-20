SOCAR и «Naftogaz Group» обсуждили новые направления сотрудничества

Азербайджанская Государственная Нефтяная Компания (SOCAR) и украинская компания “Naftogaz Group” провели обсуждения по расширению сотрудничества и поиску новых совместных проектов.

Об этом сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети X.

По его словам, встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе, где он провёл переговоры с председателем правления и генеральным директором “Naftogaz Group” Сергеем Корецким.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о возможных новых направлениях взаимодействия в энергетической сфере и подчеркнули приверженность расширению партнёрства и поиску дополнительных возможностей для сотрудничества.