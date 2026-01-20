В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 Января - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Москве состоялось траурное мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), студенты, а также сотрудники посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева в России. В здании дипмиссии был организован траурный стенд, посвященный памяти жертв трагических событий 20 Января 1990 года, когда в результате ввода советских войск в Баку погибли мирные жители.

Память шехидов была почтена минутой молчания.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, участники церемонии возложили цветы к траурному стенду. Также были возложены венки от имени общественных и диаспоральных организаций, представляющих Азербайджан в Москве и других регионах России.

В ходе мероприятия было отмечено, что великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 21 января 1990 года прибыл в здание постоянного представительства Азербайджана в Москве, где провел пресс-конференцию, на которой решительно осудил совершенные в Баку злодеяния, назвав их террором против мирного населения. Он потребовал дать произошедшему политико-правовую оценку и привлечь к ответственности зачинщиков трагедии, тем самым продемонстрировав свою солидарность с азербайджанским народом.

Было подчеркнуто, что именно благодаря инициативе и настойчивости Гейдара Алиева трагедии 20 Января впоследствии была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Участники мероприятия, ставшие свидетелями тех кровавых дней, поделились своими воспоминаниями о событиях января 1990 года.