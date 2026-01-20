Ален Симонян пообещал «закрыть страницу АРФД» после выборов 2026 года

Спикер парламента Армении Ален Симонян пообещал "закрыть страницу" оппозиционной партии АРФ Дашнакцутюн после парламентских выборов 2026 года.

Комментируя позицию оппозиции по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP), Симонян обвинил депутата фракции "Армения", члена АРФ Дашнакцутюн Армена Рустамяна в искажении сути проекта, передает Sputnik Армения.

Ранее Рустамян заявил, что Армения «не имеет права выдвигать возражения по проекту TRIPP, накладывать вето на спорные вопросы или влиять на процесс принятия решений, поскольку, по его оценке, страна фактически утратила признаки государственности».

"Подобные искажения и манипуляции характерны разве что для кого-нибудь из АРФД вроде Армена Рустамяна. Вопрос в том, что для этих людей политическое существование возможно лишь на фоне трагедии, войны и боли. Суверенная и свободная Армения, независимая от какой-либо столицы, вот их самый большой страх. Тогда у них не получается задействовать свои внешние структуры и просто существовать в политическом поле", - заявил Симонян.

Напомним, в 2025 году на одной из сессий правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости разработки механизмов, обеспечивающих соответствие политических партий принципам прозрачности и демократии, отметив, что в противном случае может быть поставлен вопрос об их участии в избирательных процессах.