Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Валентино Гаравани - легендарный итальянский модельер, основатель дома моды Valentino; скончался 19 января в возрасте 93 лет в Риме.

Родители говорили: «Если хочешь чего-то добиться в жизни, то нужно выбрать правильную профессию». В нашей глуши такими считались адвокат или врач.

Еще в детстве моей страстью был дизайн, и мне очень повезло, что я могу заниматься тем, что любил всю свою жизнь. Мало может быть больших даров, чем этот.

У меня с детства такая болезнь - я люблю только красивые вещи. Мне не нравится видеть мужчин без галстуков, в пуловерах, женщин с аляповатым макияжем и в бесформенных брюках. Это признак плохого воспитания и отсутствия самоуважения.

Я как товарный поезд. Работая над деталями, перекручивая их и играя с ними годами, но всегда оставаясь на одном и том же пути.

Быть уверенным в своих мыслях и интуиции - лучший подарок, который мне преподнесла жизнь.

Красный - самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской - вот что такое красное. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда.

Я был бы богаче Билла Гейтса, если бы получал по миллиону долларов всякий раз, когда мне задают вопрос о том, что у меня связано с красным цветом.

Люблю красоту – и это не моя вина.

Знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми.

Для меня мода - это прежде всего красота. Наши глаза хотят видеть прекрасное - не важно где: на подиуме, в кино или в антикварном салоне.

Мне иногда снятся платья. Затем я включаю свет на ночном столике и рисую.

Я шью платья для женщин, а не черпаю в них вдохновения.

Женщина хочет одеваться так, как другие, и страдает, если действительно одета так, как другие.

Сегодня женщины меняют образы и наряды трижды в день. Хотя, по моему мнению, все равно нет ничего красивее, чем женщина в хорошо сидящих брюках в комплекте с рубашкой или свитером.

Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик.

Женщина должна заставлять оборачиваться, когда входит в комнату

Мой главный принцип - женщина, которую я собираюсь одеть, должна выглядеть так соблазнительно, чтоб все хотели ее раздеть.

Я делаю одежду, которую женщина может носить. А не ту, которую невозможно надеть, и если наденешь, то выглядишь смешно и нелепо.

Заниматься модой не значит выносить на подиум «безумные» по идее вещи. Прежде всего, нужно гнаться за главным идеалом дизайнера - сделать женщин еще более красивыми

Всегда готовлю шоу с большой надеждой, но никогда не уверен в успехе. Я переживаю каждый день и очень радуюсь каждому моменту показа за кулисами»

Мой секрет успеха в том, что я никогда не думал о своих амбициях. Я всегда думал о женщинах вокруг меня и хотел сделать их еще более красивыми.

Никого никогда не критикую, но в мире полно дизайнеров, которые стараются казаться интеллектуалами и потому создают коллекции, в которых нет вообще никакого смысла.

Каждое поколение смеется над старой модой, неизменно следуя новой.

Мне нравятся простые вещи.

Вечерний наряд, который открывает лодыжки женщины при ходьбе – самое отвратительное, что я когда-либо видел.

Элегантность – это баланс пропорции, эмоций и сюрприза.

Когда заканчиваю свою работу в 8 вечера, я могу убить человека, если тот посмеет заговорить со мной об одежде

Особенно благодарен за то, что смог продержать свой собственный стиль на протяжении десятилетий, несмотря на многие изменения, которые происходили в мире моды.

Работа в современной моде более сложная, потому что жизнь меняется, а людям надо приспосабливаться и работать по-другому. Все то, что когда-либо создал я, этого больше не существует

На протяжении всей моей долгой карьеры единственной целью было подчеркнуть, приукрасить и провозгласить женственность и романтику в женщине.

Думаю, что я был самым счастливым и самым удачливым человеком в мире... Я не жалею ни секунды о том, что был тем, кем был, потому что у меня было самое прекрасное и приятное время в мире.

Удивительно, но после стольких десятилетий я по-прежнему полон энтузиазма. Я люблю свое дело, я занимаюсь им на протяжении всей моей жизни и, пожалуй, с ним и умру.

*В создании материала использовались открытые источники.

