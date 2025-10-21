В Баку частично перекроют центральный проспект

С 23:00 часов 21 октября в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на участке проспекта Нефтяников в Сабаильском районе города Баку, проходящем перед площадью Азадлыг (Площадь Свободы), движение транспортных средств будет ограничено и будет осуществляться через территорию площади до полного завершения работ.

Как передает 1news.az, по указанной причине водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть осторожными при движении на обозначенном участке, а также строго соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.