Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Говоря о странах, объединенных стратегическими интересами и духовной близостью, прежде всего вспоминаются государства тюркского мира.

Эти страны справедливо воспринимаются как воплощение гармонии стратегического прагматизма и духовных ценностей - единства, которое с каждым годом становится все прочнее.

Интеграция тюркского мира сегодня неуклонно превращается в один из ключевых геополитических факторов современности. Азербайджан, как неотъемлемая часть этой общности, возведя принцип «Тюркский мир - наша семья» в один из краеугольных камней государственной политики, поступательно развивает и углубляет сотрудничество с братскими странами. Яркое подтверждение этому - недавние события на политической арене - саммит Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале, а также визиты азербайджанского лидера в страны Центральной Азии, что наглядно подчеркивает укрепление единства, доверия и взаимной поддержки между тюркскими государствами.

Очередным проявлением этой динамики стал начавшийся вчера государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан. Статус визита - высочайший в дипломатической практике, а встреча азербайджанского лидера в аэропорту лично Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркивает стратегическую значимость азербайджано-казахстанского партнерства.

Сегодня в Астане с участием лидеров двух стран состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

«Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство, - эти слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева как нельзя лучше отражают тесные исторические, культурные и духовные связи двух стран и народов. - Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной».

«Нас объединяют общие исторические корни, богатое духовно-культурное наследие, в конце концов, соответствующий менталитет, взгляд на вещи, на развитие ситуации. И на этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество», - заявил глава Казахстанского государства.

Он отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан «имеет очень важное, можно сказать, критически важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства, союзнических отношений, в конец концов, для укрепления дружбы между нашими братскими народами и государствами». Казахстанский лидер подчеркнул, что достигнутые между двумя государствами договоренности открывают новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами.

Он отметил личный вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений. «Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира», - заявил Президент Казахстана.

Он также коснулся исторического значения Вашингтонских договоренностей для мирного процесса между Азербайджаном и Арменией: «Как было справедливо отмечено Президентом США Дональдом Трампом, Вы, находясь в очень сильной позиции, тем не менее, пошли на подписание такого очень важного документа, что говорит об особой позиции и уверенности Азербайджана и азербайджанского народа во главе с Вами в своем потенциале. Проявленная Вами твердая политическая воля, стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений».

Президент Ильхам Алиев, со своей стороны, сделал чрезвычайно важные заявления, касающиеся мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

«Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», - отметил глава государства. Он подчеркнул, что роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.

«Как вы знаете, одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity). Президент Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года: «Помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также составляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года».

Он заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. «Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил неизменную поддержку Казахстана суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. «На протяжении многих лет, когда наши земли были под оккупацией, Казахстан неизменно выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. И в двустороннем формате, и в рамках подписанных документов, а также и в рамках позиции Казахстана в международных организациях мы всегда чувствовали эту поддержку и за это вам очень благодарны», - заявил азербайджанский лидер.

Коснувшись активного взаимодействия между Баку и Астаной, он отметил его серьезное геополитическое значение: «Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные со связанностью в широком регионе Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств с тем, чтобы насытить взаимодействие конкретными результатами».

Президент Ильхам Алиев отметил, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации: «За последние годы реформы, осуществленные Президентом (Касым-Жомартом Токаевым – ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации». Глава Азербайджанского государства также подчеркнул укрепление международного авторитета Казахстана.

Сегодня президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в презентации совместного проекта «Развитие Среднего коридора» (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Главы государств Азербайджана и Казахстана были проинформированы о проекте. Было отмечено, что являющийся основным транспортно-логистическим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии с европейскими странами, Средний коридор играет стратегическую роль в укреплении региональной и межконтинентальной торговли. Было подчеркнуто, что объем перевозок из Китая в Азербайджан растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится в 3 раза по сравнению с текущим периодом. Это, в свою очередь, еще больше повышает значимость проекта. Президенты были проинформированы о конкретных шагах и инициативах, предусмотренных для повышения рентабельности и конкурентоспособности Среднего коридора.

Стоит отметить, что Средний коридор занимает одно из ключевых мест в азербайджано-казахстанском сотрудничестве. Это стратегический маршрут, призванный обеспечить надежные, безопасные и эффективные транспортные связи между Азией и Европой, повысить логистическую устойчивость региона и стать важной составляющей стратегической транспортной инфраструктуры евразийского пространства.

И, как отмечалось выше, глава Азербайджанского государства подчеркивает, что усилению Транскаспийского международного транспортного маршрута будет способствовать открытие Зангезурского коридора (TRIPP). Таким образом, благодаря новому маршруту объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории Азербайджана и Казахстана будет увеличен еще больше.

В целом, транспортно-логистическое сотрудничество - одно из ключевых направлений стратегического партнерства Азербайджана и Казахстана. Широкие перспективы для его углубления имеет «Дорожная карта на 2022–2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора, подписанная в 2022 году в Актау. Достижения в этой сфере впечатляют – так, в 2024 году объем транзитных перевозок между нашими странами превысил 3,5 млн тонн, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Эффективное использование потенциала Среднего коридора способствует развитию торгово-экономических связей двух стран в целом. Сегодня в Азербайджане функционирует около 250 компаний с участием казахстанского капитала. Динамичный рост демонстрирует взаимная торговля. Если в 2024 году объем товарооборота составил 470 млн долларов, то только с января по август 2025 года он достиг 547 млн долларов, более чем втрое превысив показатели аналогичного периода прошлого года. И этот результат – во многом обязан активному использованию потенциала Среднего коридора.

Инвестиционные связи между странами также продолжают укрепляться: азербайджанские вложения в экономику Казахстана достигли 225 млн долларов, казахстанские инвестиции в Азербайджан - 136 млн долларов.

Широкие перспективы для дальнейшего взаимодействия открывает энергетическое сотрудничество, в частности, соглашение, подписанное между SOCAR и «КазМунайГаз», предусматривающее ежегодный транзит 1,5 млн тонн казахстанской нефти из Актау в Джейхан. Стимулируя развитие транспортировки энергоресурсов, оно укрепляет позиции обеих стран как ключевых энергетических центров региона.

В числе приоритетных направлений сотрудничества - Цифровой коридор по дну Каспийского моря, который является основной частью проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way). Реализацию проекта, призванного превратить наши страны в международный транспортно-коммуникационный коридор, планируется завершить уже к концу 2026 года. Особое значение в контексте региональной интеграции имеет Зеленый энергетический коридор, объединяющий энергетические сети Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Эта важная инициатива подтверждает приверженность государств принципам устойчивого развития и переходу на экологически чистые технологии.

Все эти проекты в целом создают прочную основу для дальнейшего развития экономического партнерства.

И в заключение хотелось вернуться к еще одному важнейшему направлению взаимодействия Баку и Астаны – в рамках Организации тюркских государств, которая поступательно становится все более весомым фактором мировой политики. Эта платформа не только укрепляет единство тюркского мира и способствует наращиванию его мощи, но и превращается в инструмент формирования нового центра силы на глобальной арене. Для Баку и Астаны участие в Организации тюркских государств открывает широкие горизонты - от углубления политического диалога и расширения экономических связей до укрепления гуманитарного сотрудничества и братских уз, которые становятся прочным фундаментом тюркского единства будущего.

Роль Азербайджана в усилении тюркского мира сквозь призму взаимодействия со странами Центральной Азии убедительно обозначил Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«За последние несколько месяцев Президент Ильхам Алиев трижды посетил страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня Президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане.

Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле «5+1», символизирующей пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнер.

Однако сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос «химии», превратившись в единое «6», отражающее углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве», – написал сегодня Хикмет Гаджиев в соцсети Х.

In the past recent months, President Ilham Aliyev has made three visits to the Central Asian region, including Turkmenistan, Tajikistan, and Kazakhstan. Today, President Ilham Aliyev is on a state visit to Kazakhstan.



Previously, #Azerbaijan–#CentralAsia relations were often… pic.twitter.com/ZKH1z6Yhd0 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2025

Таким образом, азербайджано-казахстанское сотрудничество сегодня выходит за рамки двусторонней повестки, превращаясь в стратегический фактор формирования новой архитектуры Евразии.

Оно не только укрепляет экономические и политические связи, но и служит опорой для консолидации тюркского мира, усиливая его роль в глобальной системе.

Баку и Астана играют особую роль в продвижении идей единства, устойчивого развития и взаимной поддержки, укрепляя общие стратегические ориентиры тюркского мира. Именно на этом прочном фундаменте и формируется новая модель взаимодействия - динамичная, самодостаточная и открытая миру.