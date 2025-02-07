НТВ покажет сериал «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

Российский телеканал НТВ раскрыл премьеры 2025 года, в числе которых значится историческая детективная драма «Константинополь» с Оксаной Акиньшиной, Александром Устюговым и Сергеем Мариным, часть съемок которой проходила минувшей осенью в столице Азербайджана.

В основу исторической детективной драмы телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Иви легли события начала 20-х годов XX века, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт НТВ.

Сюжет: Русские офицеры в эмиграции во главе с героем Александра Устюгова - белогвардейцем Сергеем Нератовым - пытаются выжить в Константинополе среди таких же беженцев. Здесь он оказывается в совершенно чуждом мире, где беженцев из России воспринимают людьми «второго сорта» - изгоями, обреченными на нищету и гибель. Но Нератов оказывается способным отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь. Оставшись без средств к существованию, они вступают в смертельную схватку с городом и друг другом.

Главные роли в картине также исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер и Вольфганг Черни.

Также в проекте задействованы и азербайджанские актеры Кенуль Нагиева, Кямран Агабалаев и другие – точная дата премьеры сериала «Константинополь» на НТВ пока не называется.

Читайте по теме:

Тимур Вайнштейн снимет сериал в Баку: В главной роли Оксана Акиньшина - ФОТО