Стала известна дата премьеры драмы телеканала НТВ «Константинополь», снятой в Баку - ВИДЕО

Историческая драма телеканала НТВ «Константинополь» откроет седьмой фестиваль «Пилот», который пройдет в Иваново в период с 19 по 22 июня.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на TV Mag – отмечается, что вслед за фестивальной премьерой телевизионный дебют пройдет на НТВ, а цифровой релиз состоится на российском стриминговом сервисе «Иви».

Отметим, что фестиваль «Пилот» - первый в России фестиваль сериалов, посвящённый пилотным сериям новых телепроектов. Проходит ежегодно в Иванове с 2018 года и собирает ключевых игроков индустрии, включая продюсеров, режиссёров и актёров. Основная цель фестиваля - поддержка и продвижение новых российских сериалов, а также поиск перспективных проектов и талантов в сфере телевидения и стриминга.

В основу исторического сериала «Константинополь» легли события начала 20-х годов XX века – телезрители увидят, какой опасности подвергались русские эмигранты в Константинополе и как пытались выжить среди беженцев-соотечественников. Съемки десятисерийной исторической драмы прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы азербайджанской столицы стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе - на площадке работали исторические и военные консультанты.

Производством сериала «Константинополь» занималась компания «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Постановку осуществлял режиссер Сергей Чекалов, работавший ранее над ретродетективом «Бизон: Дело манекенщицы».

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин.

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