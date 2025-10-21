Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

Сильный шторм и торнадо, пронесшиеся по Валь-д'Уаз, нанесли значительный ущерб в нескольких районах, включая Эрмон, Обонн и Франконвиль.

Об этом 20 октября сообщила французская газета Le Parisien.

«Это серьезное климатическое явление», — сообщили в префектуре Валь-д'Уаз.

Согласно данным префектуры, в результате инцидента один человек погиб, а четверо были серьезно ранены.

Особенно сильно пострадали районы Гамбетта и улица Анри-Дюнана в Эрмоне, а также муниципалитеты Маргенси, Андилли, Кормей-ан-Париси и Монморанси.

В результате удара стихии были повреждены дома, крыши и автомобили. Отключения электроэнергии продолжаются в Эрмоне и Кормей-ан-Паризи. Пожарные, полиция и службы гражданской защиты работают в усиленном режиме.

На месте происшествия была создана оперативная группа, объединяющая различные экстренные службы.

Префект Валь-д'Уаз лично отправился в Эрмон для координации работ. В Обонне также было развернуто кризисное подразделение, включая больницу имени Симоны Вейль, для размещения раненых.

Свидетели описывают шторм как быстрый, но чрезвычайно мощный.

«На обратном пути я увидела смерч из листьев, и на мою машину обрушился ливневый дождь», — рассказала ставшая свидетелем шторма Элизабет.

Множество деревьев упало на автомагистрали А15 и А115, что вызвало крупные пробки. В Ла-Фрет-сюр-Сен движение на побережье Сены было полностью прекращено.

Жители региона продолжают сталкиваться с последствиями разрушительного шторма.

Источник: Iz.ru