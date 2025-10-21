В Сумгайыте приостановлена деятельность завода по переработке шин - ФОТО - ВИДЕО

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на заводе по переработке шин ЗАО "Azerbaijan Refinery Company", расположенном в городе Сумгайыт, на 27-м километре дороги Баку-Губа, было выявлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

А именно, на объекте:

не установлена автоматическая пожарная сигнализация;

отсутствуют пожарный водоем и пожарные гидранты, а также не установлены внутренние пожарные краны;

электрическое хозяйство смонтировано с нарушениями требований «Правил устройства электроустановок»;

производственное и административное здания не обеспечены системами отопления и вентиляции;

объект не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения;

территория объекта не очищена от горючих отходов и не выделены специальные места для курения;

не разработан план эвакуации людей на случай пожара.

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к пожару, который в любой момент быстро распространится, сделав трагедию неизбежной.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности завода по переработке шин ЗАО "Azerbaijan Refinery Company", расположенного в городе Сумгайыт, на 27-м километре дороги Баку-Губа, где были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решения был вручен представителю объекта.

Напомним, что Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в пределах своих полномочий для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.