Фархад Мамедов: Быть или не быть Азербайджану «на земле» на Ближнем Востоке?

First News Media10:35 - Сегодня
Фархад Мамедов: Быть или не быть Азербайджану «на земле» на Ближнем Востоке?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Последние события в регионе Ближнего Востока, участие Азербайджана, как минимум, в двух кейсах (Сирия и саммит мира в Египте по Газе) актуализировал тему формы участия Азербайджана в сложнейших перипетиях Ближнего Востока.

Обозначим, что линий разломов и конфликтов в регионе много, не будем их перечислять. Где-то идут воины, где-то идеологическое противостояние, где-то формируются ситуативные союзы, где-то разрушенные государства с потерей суверенитета, которые стараются отформатировать соседи и внутренние группы влияния. Внешних интересантов также предостаточно, можно сказать, что все геополитические центры сил.

Интерес Азербайджана связан в первую очередь с тем, что избежать столкновения Турции (союзника) и Израиля (стратегического партнера).

Столкновения разные бывают: дипломатические и военные. Дипломатические противоречия можно сглаживать и играть роль платформы для диалога, о чем в этом году говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Военное столкновение самое опасное, и после событий в Сирии соприкосновение вооруженных сил Турции и Израиля стало реальностью. В перспективе мирный план по Газе, где на земле должна будет функционировать смешанная миротворческая миссия, состоящая из военных ряда государств. Сейчас идут дискуссии, какие страны встанут в Газе между палестинцами и Израилем.

Ряд мировых СМИ приводят версии о том, что наряду с Индонезией и Бангладеш в Газе могут появиться контингенты Турции и Азербайджана…

Ясно, что Израиль против появления в Газе военных Турции, хотя бы и в форме миротворцев. Газа может стать вторым местом, где военные Турции и Израиля будут иметь физический контакт и это вносит элемент риска, учитывая неприязнь лидеров Турции и Израиля друг к другу, а также все еще не оформленные отношения в Сирии.

Сложнейший вопрос для Азербайджана!

Мирный план Трампа все еще обсуждается в части деталей будущего управления Газой сперва со стороны смешанного контингента, а дальше формирования собственных полицейских формирований.

Открыта тема разоружения Хамас…

Для принятия решения Азербайджану нужны гарантии США и сторон, ясность плана по управлению и четкий функционал контингента.

Конечно, удобно оставаться в стороне, но возможные искры столкновения Турции и Израиля негативно повлияют на позиции Азербайджана. В этом контексте позиция Азербайджана полностью совпадает с позицией США и важно формировать линию связи именно с Вашингтоном. Вспоминает недавний визит в Азербайджан адмирала Купера…

Ситуация сложная… а сейчас исторический период сложный… нет всеобъемлющих норм и правил и все строится на урегулировании посредством переговоров между интересантами и партнерами.

Однозначного ответа на поставленный вопрос пока нет, потому что идут переговоры и не ясны рамки договоренностей и механизмов решения кризисных ситуаций. Остается ждать и наблюдать…

Источник: @mneniyefm

