Как несоблюдение правил пешеходами приводит к трагедиям - ВИДЕО

«Пешеход, нарушающий правила, ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других».

Как передает 1news.az информацию об этом распространило Главное управление Государственной дорожной полиции.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые просветительские мероприятия и призывы, распространяемые через средства массовой информации, некоторые пешеходы до сих пор пренебрежительно относятся к правилам дорожного движения, переходят дорогу в неустановленных местах, ставя под угрозу как свою жизнь, так и жизнь других участников движения.

Внезапный выход на проезжую часть, неверная оценка траектории движения транспортных средств, попытки перейти дорогу с близкого расстояния часто приводят к трагическим последствиям. Не следует забывать, что водитель не всегда может мгновенно остановиться, и в тот момент, когда пешеход неправильно рассчитывает дистанцию, предотвратить происшествие становится уже невозможно.

В некоторых случаях пешеходы, даже если до ближайшего пешеходного перехода остается всего несколько шагов, предпочитают нарушать правила и переходить дорогу в любом месте. Это создает дополнительную опасность как для них самих, так и для водителей транспортных средств, движущихся в этом направлении», - говорится в сообщении.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращается ко всем участникам движения и напоминает, что пешеход должен выходить на проезжую часть только по предназначенным для этого переходам, в местах, регулируемых светофором, соблюдать требования сигналов, а перед переходом дороги внимательно осмотреться в обоих направлениях и начинать движение, только убедившись в полной остановке автомобиля.