Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился новым видео в социальной сети Х.

«За последние несколько месяцев Президент Ильхам Алиев трижды посетил страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня Президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане.

Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле «5+1», символизирующей пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнер.

Однако сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос «химии», превратившись в единое «6», отражающее углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве», – написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.