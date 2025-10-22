Министр иностранных дел Эстонии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкна 22 октября посетила Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр почтил память доблестных сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».

Затем гости полюбовались панорамой Баку и были проинформированы о проводимых в азербайджанской столице работах по благоустройству и строительству.