В Баку расширяется сеть микромобильности

На улице Хагани в Баку организуется полоса для микромобильного транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что ранее организованная сеть микромобильности на улице Хагани (на участке от пересечения с улицей Ковкеб Сафаралиевой до улицы Пушкина) в настоящее время продлевается до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

«Таким образом, полосы на улице Хагани будут соединены с полосами на проспекте Бюльбюля. В рамках проводимых работ осуществляются соответствующие работы по разметке. В ближайшие дни будет начата установка дорожных знаков и ограждений безопасности», - говорится в сообщении.