 Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

First News Media09:25 - Сегодня
Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

Об этом сообщает издание The Australian.

По его данным, национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA) сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. «Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году.

Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований», - сказал депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Сообщается, что специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и уверены в том, что они полностью соответствуют требованиям международной федерации гребного спорта. А премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку, и устранят эту угрозу.

Ранее Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. В организации отметили, что река подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня.

На реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования.

Источник: ТАСС

Поделиться:
205

Актуально

Футбол

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Политика

Трамп получил премию «Архитектор мира» за вклад в мирный процесс между ...

Общество

Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков ...

Общество

МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

В мире

Трамп не намерен наказывать Китай за импорт нефти из России

Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

В Уганде в ДТП погибли более 60 человек

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Последние новости

ЦБА сохранил учетную ставку без изменений

Сегодня, 10:15

Крупная партия поддельного алкоголя изъята в Гяндже - ФОТО

Сегодня, 10:10

Трамп получил премию «Архитектор мира» за вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 10:08

Трамп не намерен наказывать Китай за импорт нефти из России

Сегодня, 10:05

Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

В Баку мопед, управляемый 87-летним водителем, столкнулся с иномаркой

Сегодня, 09:50

Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

Сегодня, 09:40

В Уганде в ДТП погибли более 60 человек

Сегодня, 09:37

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Сегодня, 09:25

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Сегодня, 09:15

МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

Сегодня, 09:05

В Турции произошло очередное землетрясение

Сегодня, 08:57

СМИ: самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

Сегодня, 08:50

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сегодня, 08:45

Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку

Сегодня, 08:40

На каких улицах Баку 22 октября наблюдаются транспортные заторы?

Сегодня, 08:35

Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

Сегодня, 08:30

Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта в Украине

Сегодня, 00:00

Саркози начал писать книгу в тюрьме

21 / 10 / 2025, 23:40

Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

21 / 10 / 2025, 23:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10