Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

Об этом сообщает издание The Australian.

По его данным, национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA) сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. «Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году.

Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований», - сказал депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Сообщается, что специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и уверены в том, что они полностью соответствуют требованиям международной федерации гребного спорта. А премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку, и устранят эту угрозу.

Ранее Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. В организации отметили, что река подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня.

На реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования.

Источник: ТАСС