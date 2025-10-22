В Кыргызстане усилят борьбу с домогательствами

Министерство внутренних дел Кыргызстана вынесло на обсуждение законопроект, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за сексуальные домогательства.

Инициатива направлена на устранение правового вакуума и усиление защиты граждан от подобных нарушений.

Согласно документу, планируется внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон “Об основах профилактики правонарушений”.

В МВД отмечают, что в последние годы наблюдается рост обращений и жалоб на случаи домогательств - как в общественных местах, так и в личных отношениях. При этом действующее законодательство не содержит четкого определения термина “домогательство” и не позволяет привлекать виновных к ответственности, соразмерной содеянному.

Как отмечают в ведомстве, отсутствие правовых механизмов приводит к тому, что многие пострадавшие не обращаются в органы, не веря в результат, а нарушители часто избегают наказания.

Предлагаемый проект впервые разграничивает административную и уголовную ответственность в зависимости от тяжести и повторности действий:

Статья 126-1 Кодекса о правонарушениях предусматривает штраф до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов/388 манатов) или административный арест на 3–7 суток за первое зарегистрированное домогательство в общественном месте.

Статья 158-1 Уголовного кодекса вводит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за повторное домогательство в течение года со стороны лица, ранее привлечённого к ответственности по административной статье.

Под понятием сексуального домогательства законопроект предлагает понимать нежелательные прикосновения, непристойные высказывания, демонстрацию половых органов и отправку порнографических материалов.

В случаях, когда действия совершаются в отношении лиц младше 16 лет, ответственность будет наступать по действующей статье 158 Уголовного кодекса.

Источник: AKIpress

Джамиля Суджадинова