В Уганде в ДТП погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, в Уганде, сообщила местная полиция.

"В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook*.

По сведениям правоохранителей, авария случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу.

Полиция уточнила, что в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник.

В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего врезались два других автомобиля, заключила полиция.

Источник: РИА Новости