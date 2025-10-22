Крупная партия поддельного алкоголя изъята в Гяндже - ФОТО

В Гяндже в оптовом магазине выявлено 210 единиц контрафактного алкоголя.

Как передает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, в Гяндже в оптовом магазине было обнаружено 210 единиц поддельных алкогольных напитков.

В ходе проверки в торговом зале было выявлено 98 бутылок (объемом 0,7 литра) и 112 бутылок (объемом 0,5 литра) алкогольного напитка под торговой маркой "Organic Росинка" с явными признаками фальсификации.

Установлено, что на напитках повторно закреплена укупорка, не указаны даты производства и информация о производителе, проставлен фальшивый ИНН (VÖEN), а также отсутствуют сопроводительные документы.

Образцы продукции были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу.

По данному факту в отношении предпринимателя приняты меры в соответствии с законодательством.