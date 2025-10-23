Содержательные беседы и нацеленность на мир на долгосрочной основе: Фархад Мамедов о визите в Ереван

Встреча представителей гражданского общества, экспертного сообщества и медиа Азербайджана и Армении, состоявшаяся 21-22 октября в Ереване, стала логическим продолжением договоренностей, достигнутых на вашингтонской встрече лидеров двух стран.

Об этом 1news.az заявил глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Эта встреча была инициативой представителей гражданского общества, экспертного сообщества и медиа, которая была поддержана обоими государствами. После вашингтонской встречи сформировались условия для продвижения мирного процесса. Как говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сейчас устанавливается основа для долгосрочного мира, происходит взаимодействие на государственном уровне, и вот созрела ситуация для того, чтобы представители гражданского общества, медиа, начали бы уже проводить встречи на двусторонней основе», - сказал политолог.

Он отметил, что давно знаком с участвовавшими во встрече армянскими представителями.

«Мы участвуем с ними в мероприятиях на международных площадках, встречаемся за рубежом вместе с представителями неправительственных организаций из других стран. Но сейчас это уже была именно двусторонняя встреча. Ее организаторами и участниками были непосредственно сами Азербайджан и Армения, то есть это было сугубо в двустороннем формате», - подчеркнул эксперт.

«Особенно нужно отметить, что впервые за 30 лет в аэропорту «Звартноц» приземлился самолет Азербайджанских авиалиний. Это тоже является таким символичным шагом в проведенной встрече.

Ну и наряду с этим общие впечатления - они позитивные. Организация была на хорошем уровне, была обеспечена безопасность. Наряду с этим была прогулка по городу, очень содержательные беседы и нацеленность на мир на долгосрочной основе», - заключил Ф.Мамедов.