Политика

Из Сирии репатриированы шесть граждан Азербайджана - МИД

First News Media13:52 - Сегодня
В рамках поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджанской Республики 22 октября были репатриированы в страну шесть (2 женщины и 4 ребенка) граждан Азербайджана из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что приоритетным этапом работы стало установление местонахождения, личности и гражданства репатриантов.

Для обеспечения репатриации в Сирию были направлены представители соответствующих государственных органов, проведено первичное медицинское и психологическое обследование граждан.

Также предусмотрены меры по социальной реабилитации и интеграции репатриантов в общество.

В ходе визита были проведены встречи с сирийскими государственными структурами, ответственными за репатриацию граждан Азербайджана.

Министерство продолжит необходимые мероприятия по возвращению граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате вооруженных конфликтов за рубежом.

Из Сирии репатриированы шесть граждан Азербайджана - МИД

