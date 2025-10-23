 Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Политика

Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева

First News Media14:30 - Сегодня
Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева

Армянский премьер Никол Пашинян обещает «фундаментальные изменения» с выходом страны из изоляции в результате полного снятия Азербайджаном запрета на транзит грузов в Армению.

«Уже два дня обсуждается то, что Азербайджан объявил об отмене транзитных ограничений в Армению. На конференции «Шелковый путь» в Тбилиси я выразил признательность за это решение президента Азербайджана и приветствовал данное решение. Я хочу сделать то же самое здесь, поскольку это очень важное решение. Все это показывает, что вашингтонская декларация и приобретенные договоренности - не только декларация, мы видим конкретные результаты», - заявил Пашинян на заседании правительства 23 октября, передает News.am.

По его словам, некоторые люди в Армении постоянно утверждают, что страна разрушается: «Эти люди просто не знают Армению. В Армении есть институты, организации, политическая философия, которые живут в формуле разрушения Армении. Если Армения не уничтожается - нет поля для их действий. И естественно, что для его обеспечения (поля действий – ред.) нужно обосновать, что Армения уничтожается. Но похоже и это уже не получается, и вчерашние пустые кресла оппозиции в зале парламента тому подтверждение», - заключил премьер.

283

