Антонио Бандерас выдал замуж единственную дочь - ФОТО

Дочь голливудских звезд Антонио Бандераса и Мелани Гриффит - 29-летняя Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит - вышла замуж за своего давнего возлюбленного Алекса Грушински.

Торжественная церемония прошла в минувшие выходные в старинном аббатстве Abadía Retuerta LeDomaine в регионе Вальядолид (Испания), сообщает 1news.az со ссылкой на испанское издание ¡Hola!.

На свадьбе присутствовали оба родителя невесты – напомним, что Антонио Бандерас и Мелани Гриффит расстались в 2015 году после десятилетнего брака.

В интервью изданию ¡Hola! Стелла поделилась советами, которые дала ей мама перед алтарём: «Не волнуйся и наслаждайся каждой секундой», а слова отца были следующими: «Что бы ни случилось, смотри Алексу в глаза».

Отметим, что среди гостей была и старшая сестра невесты, исполнительница роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого» актриса Дакота Джонсон (дочь М.Гриффит – прим. ред.).

Фото: ¡Hola!