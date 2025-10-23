 На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта | 1news.az | Новости
Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:40 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении Ак. улица Гасана Алиева;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

