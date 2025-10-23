В WhatsApp появится функция защиты от мошенников

WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) начнет предупреждать пользователей, если во время видеозвонка с неизвестным контактом будет предпринята попытка включить демонстрацию экрана.

Аналогичный механизм безопасности появится и в Facebook Messenger, сообщает 9to5Mac.

Нововведение будет направлено на предотвращение распространенной схемы обмана, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб поддержки банков, авиакомпаний и других организаций.

Они создают фейковые профили брендов, взаимодействуют с пользователями, оставившими комментарии на официальных страницах компаний, и под предлогом помощи убеждают их включить демонстрацию экрана.

Такая практика позволяет мошенникам получить доступ к конфиденциальным данным, включая имена пользователей и коды подтверждения, которые могут использоваться для изменения паролей или входа в онлайн-сервисы.

В Meta уточнили, что при обнаружении подозрительной активности искусственный интеллект будет информировать пользователя о возможной мошеннической схеме и предложит варианты защиты: блокировку подозрительного аккаунта и подачу жалобы.

Компания напомнила о важности осторожности при общении с незнакомцами. Пользователям рекомендуют не передавать личные и финансовые данные, не переходить по сторонним ссылкам, а для решения вопросов обращаться исключительно через официальные каналы поддержки. Отдельно отмечается, что настойчивые просьбы действовать немедленно или сохранять разговор в тайне следует воспринимать как признак возможного мошенничества.