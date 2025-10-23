 В WhatsApp появится функция защиты от мошенников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В WhatsApp появится функция защиты от мошенников

First News Media08:57 - Сегодня
В WhatsApp появится функция защиты от мошенников

WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) начнет предупреждать пользователей, если во время видеозвонка с неизвестным контактом будет предпринята попытка включить демонстрацию экрана.

Аналогичный механизм безопасности появится и в Facebook Messenger, сообщает 9to5Mac.

Нововведение будет направлено на предотвращение распространенной схемы обмана, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб поддержки банков, авиакомпаний и других организаций.

Они создают фейковые профили брендов, взаимодействуют с пользователями, оставившими комментарии на официальных страницах компаний, и под предлогом помощи убеждают их включить демонстрацию экрана.

Такая практика позволяет мошенникам получить доступ к конфиденциальным данным, включая имена пользователей и коды подтверждения, которые могут использоваться для изменения паролей или входа в онлайн-сервисы.

В Meta уточнили, что при обнаружении подозрительной активности искусственный интеллект будет информировать пользователя о возможной мошеннической схеме и предложит варианты защиты: блокировку подозрительного аккаунта и подачу жалобы.

Компания напомнила о важности осторожности при общении с незнакомцами. Пользователям рекомендуют не передавать личные и финансовые данные, не переходить по сторонним ссылкам, а для решения вопросов обращаться исключительно через официальные каналы поддержки. Отдельно отмечается, что настойчивые просьбы действовать немедленно или сохранять разговор в тайне следует воспринимать как признак возможного мошенничества.

Поделиться:
152

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Политика

Армен Григорян высоко оценил встречу с представителями гражданского общества ...

Спорт

Азербайджанский борец стал чемпионом мира среди молодежи

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО

В мире

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Трамп заявил, что США не собираются сами запускать Tomahawk по России

В WhatsApp появится функция защиты от мошенников

Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

В Люксенбурге состоялась встреча Хакана Фидана и Кайи Каллас

Последние новости

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Сегодня, 09:15

Армен Григорян высоко оценил встречу с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении

Сегодня, 09:05

Трамп заявил, что США не собираются сами запускать Tomahawk по России

Сегодня, 09:02

В WhatsApp появится функция защиты от мошенников

Сегодня, 08:57

В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

Сегодня, 08:50

Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Сегодня, 08:45

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:40

В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката

Сегодня, 00:00

Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России - СМИ

22 / 10 / 2025, 23:40

Азербайджанский борец стал чемпионом мира среди молодежи

22 / 10 / 2025, 23:20

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО

22 / 10 / 2025, 23:00

Пашинян обвинил Гарегина II в попытке узурпации власти

22 / 10 / 2025, 22:45

Венгрия стала третьим по величине инвестором в Азербайджане - Эльнур Мамедов

22 / 10 / 2025, 22:20

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил три законопроекта, направленные против России

22 / 10 / 2025, 21:41

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

22 / 10 / 2025, 21:20

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

22 / 10 / 2025, 21:00

В Баку женщина убила мужа, закопала во дворе и посадила на могиле цветы

22 / 10 / 2025, 20:20

В столичном метро скончался мужчина

22 / 10 / 2025, 19:55

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии - ФОТО

22 / 10 / 2025, 19:40

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

22 / 10 / 2025, 19:08
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10