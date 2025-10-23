TƏBİB о взрыве в машине в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 06:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Гарадагского района в связи с произошедшим взрывом.

Об этом сообщили 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно была направлена по адресу вызова.

Бригадой скорой медицинской помощи 44-летний мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с диагнозом «травма правой ноги и коленного сустава».

09:35

На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в автомобиле на территории Гарадагского района города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в легковом автомобиле марки Mercedes, принадлежащем гражданину, произошёл взрыв газового баллона без последующего возгорания.

Пожарными на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

В результате взрыва один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.