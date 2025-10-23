 TƏBİB о взрыве в машине в Баку - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

TƏBİB о взрыве в машине в Баку - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:33 - Сегодня
TƏBİB о взрыве в машине в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 06:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Гарадагского района в связи с произошедшим взрывом.

Об этом сообщили 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно была направлена по адресу вызова.

Бригадой скорой медицинской помощи 44-летний мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с диагнозом «травма правой ноги и коленного сустава».

09:35

На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в автомобиле на территории Гарадагского района города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в легковом автомобиле марки Mercedes, принадлежащем гражданину, произошёл взрыв газового баллона без последующего возгорания.

Пожарными на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

В результате взрыва один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Поделиться:
689

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Виктора Орбана с национальным праздником

Общество

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Общество

В Азербайджане почти 700 объектов оштрафовано за нарушения при продаже мяса - ФОТО

Общество

С 2026 года увеличится размер адресной социальной помощи - ПОДРОБНОСТИ

Общество

В Ширване мошенник обманул горожан на 87 тыс. манатов

В Билясуваре уволен директор школы

В Шамкире грабитель в маске напал на владельца дома

Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить границу - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Баку трехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

В Баку откроется новый цирк – ФОТО

Последние новости

В Ширване мошенник обманул горожан на 87 тыс. манатов

Сегодня, 12:50

В Билясуваре уволен директор школы

Сегодня, 12:47

Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

В Шамкире грабитель в маске напал на владельца дома

Сегодня, 12:40

Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить границу - ФОТО

Сегодня, 12:35

Генштаб Франции требует от армии готовности к крупному конфликту

Сегодня, 12:30

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Сегодня, 12:27

Представлен фильм «Шовкет», посвященный первой женщине-капитану в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:24

Зеленский: «Никаких территориальных уступок»

Сегодня, 12:15

В Армении отказываются от советских названий улиц

Сегодня, 12:10

Вэнс попросил Нетаньяху «дать шанс» мирному плану по Газе

Сегодня, 11:55

В Армении предотвратили побег заключенного, прострелив ногу

Сегодня, 11:50

Ильхам Алиев поздравил Виктора Орбана с национальным праздником

Сегодня, 11:45

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Сегодня, 11:40

Названа причина смерти мужчины в метро Баку

Сегодня, 11:35

По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы тринадцать человек

Сегодня, 11:27

В Азербайджане почти 700 объектов оштрафовано за нарушения при продаже мяса - ФОТО

Сегодня, 11:05

С 2026 года увеличится размер адресной социальной помощи - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:55

12 человек погибли в ДТП в Казахстане

Сегодня, 10:47

Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 10:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10