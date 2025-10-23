С 2026 года увеличится размер адресной социальной помощи - ПОДРОБНОСТИ

С 2026 года в Азербайджане предполагается установить минимальный прожиточный минимум и критерий потребностей в размере 300 манатов - определение нового критерия потребностей важно для увеличения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения возможности её получения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В этом контексте повышение критерия потребностей приведёт к увеличению суммы социальной помощи, которую граждане получают в рамках программы адресной поддержки, начиная с следующего года.

Одновременно с этим, из-за повышения критерия потребностей больше семей смогут обратиться за адресной социальной помощью».

Депутат рассмотрел ситуация на примере семьи из 5 человек, официальный ежемесячный доход которой составляет 900 манатов: «В этом году для этой семьи расчетный показатель потребностей (расходов) составляет 1425 манатов (5 человек × 285 манатов). Разница между расходами и доходами семьи составляет 525 манатов (1425 − 900). Если семья имеет право на адресную социальную помощь, она может получать 525 манатов в месяц в рамках этой программы. Однако с следующего года эта сумма увеличится. Так, показатель потребностей для этой семьи повысится до 1500 манатов (5 человек × 300 манатов). При неизменном доходе семьи размер ежемесячной помощи составит уже 600 манатов (1500 − 900)».

«В настоящее время 80 300 малообеспеченных семей с общим числом членов 353 300 получают адресную государственную социальную помощь. Это означает, что количество семей, которые смогут воспользоваться повышением, будет достаточно большим», - подытоживает В.Байрамов.