В Азербайджане почти 700 объектов оштрафовано за нарушения при продаже мяса - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности совместно с соответствующими государственными органами продолжает последовательные мониторинги, проверочно-контрольные мероприятия, направленные на предотвращение случаев забоя животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам, на улицах и обочинах дорог.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Агентство продовольственной безопасности.

В рамках этих мероприятий, за период с начала этого года до 22 октября по всей республике было проведено 4652 мониторинга объектов забоя животных и магазинов по продаже мяса. Во время мониторинга в отношении 698 объектов забоя животных и магазинов по продаже мяса были применены административные меры, а в 65 из них демонтировано оборудование, установленное для незаконного забоя животных (11 из них - повторно установленное оборудование).

Кроме того, в 1244 случаях было выявлено, что мясо не хранилось в холодильниках (в 453 случаях холодильники отсутствовали), а в 1277 случаях реализация мяса осуществлялась без ветеринарных документов, в связи с чем были даны обязательные для исполнения предписания.