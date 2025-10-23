Представлен фильм «Шовкет», посвященный первой женщине-капитану в Азербайджане - ФОТО

Состоялась презентация художественного фильма «Шовкет», посвященного первой женщине-капитану судна в Азербайджане Шовкет Салимовой и снятого по инициативе компании ASCO, входящей в холдинг AZCON.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Azerbaijan Caspian Shipping Closed Joint-Stock Company) Мехман Мехдиев, в мероприятии, состоявшемся в киноцентре «Низами», приняли участие представители холдинга AZCON, включая руководство и сотрудников ASCO, студентов Морской академии, представителей общественности и культуры, журналистов, а также творческая группа фильма.

Выступая на презентации, председатель совета директоров ASCO Рауф Велиев отметил особую значимость фильма.

Он отметил, что именно 22 октября в 2013 году соответствующим указом президента Ильхама Алиева было создано ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», которое в настоящее время действует под брендом ASCO. Это произошло в результате слияния двух старейших и крупных флотов, действующих в стране.

Отметив, что повышение престижа морской профессии является приоритетным направлением с момента создания ASCO, председатель отметил, что фильм «Шовкет» – один из проектов, реализованных для достижения этой цели. Рауф Велиев подчеркнул, что жизнь и деятельность Шовкет Салимовой служат мощным источником мотивации для молодых женщин, и что число женщин, работающих как в береговом, так и в плавучем составе ASCO, а также обучающихся в Морской академии, растёт.

Затем председатель поздравил матроса – выпускницу академии Нурану Акбарову, которая работает на судне типа RoPax «Зарифа Алиева», с тем, что она продолжит свою работу в качестве помощника капитана.

Затем состоялся показ художественного фильма. После презентации творческая группа фильма была приглашена на сцену и получила благодарность от ASCO.

Отметим, что в создании фильма приняли участие более 70 местных и зарубежных специалистов, а также более 100 актёров. Роль Шовкат Салимовой исполнила молодая актриса Назрин Абдуллаева.

В фильме также приняли участие народный артист Гурбан Исмаилов, актёры Хикмет Рагимов, Эльсавар Рагимов, Нигяр Мурселова и другие известные личности.

Автор идеи художественного фильма – Мехман Мехтиев, руководитель отдела по связям с общественностью ASCO, а авторы сценария – Турал Ибрагимов и Асиф Рустамов, директор музея-корабля «Сураханы».

Режиссёр фильма – Асиф Рустамов, оператор – Рауф Гурбаналиев, исполнительный продюсер – Турал Ибрагимов, исполнительный продюсер – Сабина Гасанова.

В съёмках широко использовались корабли из флота ASCO и различные реальные локации. Также был создан уникальный реквизит, передающий дух той эпохи.