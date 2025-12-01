 Станция «Бакмил» полностью возобновила работу - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Станция «Бакмил» полностью возобновила работу - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:13 - Сегодня
Станция «Бакмил» полностью возобновила работу - ОБНОВЛЕНО

Станция "Бакмил" полностью возобновила работу после подачи высокого напряжения на пути электродепо "Нариманов".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", интервалы между поездами соответствуют графику, метро функционирует с использованием 34 пар составов.

"После перерыва возможны кратковременные задержки на некоторых станциях до полного восстановления графика движения", - отмечается в информации.

08:48

Сегодня в утренние часы в бакинском метро зафиксированы нарушения графика движения поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Причиной сбоя стал кратковременный перебой в подаче высокого напряжения в путевых участках электродепо "Нариман Нариманов". Это привело к нарушениям интервалов движения поездов на "красной" и "зеленой" ветках. Кроме того, была временно ограничена работа станции "Бакмил".

"Наши технические службы оперативно приступили к восстановлению соответствующего энергоснабжения. На данный момент подача высокого напряжения в электродепо "Нариман Нариманов" полностью восстановлена. Начат процесс выпуска поездов на линии.

В результате произошедшего кратковременного перебоя в настоящее время наблюдаются определенные задержки в интервалах между поездами. Наши службы принимают необходимые меры для восстановления движения согласно графику, и в ближайшее время движение будет полностью нормализовано.

Приносим пассажирам извинения за временные неудобства", - говорится в информации.

Поделиться:
408

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения ...

Политика

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии ...

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Общество

Начинается суд на Ганиматом Захидовым

Обнародованы данные о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане

В Кяльбаджаре продолжается пожар - ВИДЕО

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Убийство Ирады Мурадовой: родные сомневаются в объективности следствия - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

Последние новости

Начинается суд на Ганиматом Захидовым

Сегодня, 11:05

Айгюн Кязимова и Ройа намекнули на совместные проекты - ВИДЕО

Сегодня, 11:02

«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд

Сегодня, 10:58

Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Сегодня, 10:53

Эмин Агаларов трогательно поздравил сыновей с 17-летием - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

Сегодня, 10:45

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:43

Обнародованы данные о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане

Сегодня, 10:40

Зеленский о переговорах во Флориде: «важно, что есть конструктив»

Сегодня, 10:35

Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Сегодня, 10:32

МИД Украины заявил, что действия Киева не направлены против Астаны

Сегодня, 10:28

В Кяльбаджаре продолжается пожар - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Финальный текст мирного соглашения Украина и США еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник

Сегодня, 10:20

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:17

Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры

Сегодня, 10:12

Министр культуры и информации Казахстана стала вице-премьером

Сегодня, 10:10

Эйюб Кулиев представил Азербайджан на IV Глобальном международном форуме по симфонической музыке - ФОТО

Сегодня, 10:05

CNN: США и Украина обсудили лишение Киева возможности вступить в НАТО

Сегодня, 10:02

Трамп высмеял умственные способности журналистов

Сегодня, 09:58

В Баку будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня, 09:50
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30