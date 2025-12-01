Станция «Бакмил» полностью возобновила работу - ОБНОВЛЕНО

Станция "Бакмил" полностью возобновила работу после подачи высокого напряжения на пути электродепо "Нариманов".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", интервалы между поездами соответствуют графику, метро функционирует с использованием 34 пар составов.

"После перерыва возможны кратковременные задержки на некоторых станциях до полного восстановления графика движения", - отмечается в информации.

08:48

Сегодня в утренние часы в бакинском метро зафиксированы нарушения графика движения поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Причиной сбоя стал кратковременный перебой в подаче высокого напряжения в путевых участках электродепо "Нариман Нариманов". Это привело к нарушениям интервалов движения поездов на "красной" и "зеленой" ветках. Кроме того, была временно ограничена работа станции "Бакмил".

"Наши технические службы оперативно приступили к восстановлению соответствующего энергоснабжения. На данный момент подача высокого напряжения в электродепо "Нариман Нариманов" полностью восстановлена. Начат процесс выпуска поездов на линии.

В результате произошедшего кратковременного перебоя в настоящее время наблюдаются определенные задержки в интервалах между поездами. Наши службы принимают необходимые меры для восстановления движения согласно графику, и в ближайшее время движение будет полностью нормализовано.

Приносим пассажирам извинения за временные неудобства", - говорится в информации.