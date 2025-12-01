Трамп: Переговоры с Украиной идут хорошо

Переговоры с Киевом по мирному завершению войны в Украине идут хорошо.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения.

По его словам, есть "хороший шанс" на заключение сделки по Украине.

Также глава Белого дома отметил, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде "поладили". Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России каких-либо сроков в связи с урегулированием в Украине.

"Для меня крайний срок - это когда прекратится война", - уточнил он.