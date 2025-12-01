 Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время спасательной операции, пилот погиб | 1news.az | Новости
Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время спасательной операции, пилот погиб

First News Media09:05 - Сегодня
Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время спасательной операции, пилот погиб

Вертолет Военно-воздушных сил Шри-Ланки разбился во время спасательной операции на острове, на который обрушился тропический шторм "Дитва".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВВС островного государства.

Авиакатастрофа произошла, когда вертолет, задействованный в доставке помощи и эвакуации людей из затопленных районов, выполнял очередной вылет. Пилот был доставлен с травмами в медучреждение, но спасти его не удалось. Еще четыре человека, находившиеся на борту вертолета, получили ранения.

Из-за тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланку 27 ноября обрушились сильные ливни, вызвав многочисленные оползни в холмистом центральном регионе, а вышедшие из берегов реки затопили целые города по всей стране. Спасательные операции продолжаются уже четвертый день. Как сообщало агентство Reuters, более 24 тыс. сотрудников полиции, армии и военнослужащих все еще пытаются добраться до людей, пострадавших от наводнения.

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
