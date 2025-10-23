Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить границу - ФОТО

Азербайджанские пограничники задержали группу иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы, при попытке незаконно пересечь границу в направлении РФ были задержаны двое граждан Марокко Мохаммед Фассих и Усама Бен Мулай.

Еще один инцидент произошел на участке пограничного отряда «Шамкир». Здесь при попытке пересечь границу в направлении Грузии были задержаны трое граждан Пакистана Али Сайед Фарман, Амир Мухаммад Шантазгул и Шах Сайед Норман.

Джамиля Суджадинова