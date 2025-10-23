В Ширване мошенник обманул горожан на 87 тыс. манатов

Сотрудниками Ширванского городского отдела полиции в результате проведенных мероприятий задержан Гюналп Абдуллаев, подозреваемый в мошенничестве в отношении двух жителей города.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, установлено, что данный гражданин, злоупотребляя доверием потерпевших, давал им ложные обещания о совместном бизнесе и мошенническим путем завладел в общей сложности 87 000 манатами, передает 1news.az.

По данному факту в Ширванском ГОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Если есть другие граждане, пострадавшие от действий Г.Абдуллаева, они могут сообщить об этом в полицию.