Play10 запускает уникальный абонемент для неограниченных посещений развлекательных парков в Азербайджане - ВИДЕО

Крупнейшая сеть развлекательных парков Азербайджана Play10 представляет новый абонементный сервис, который предоставляет пользователям возможность неограниченно посещать 12 парков развлечений в Баку.
Новый абонемент доступен по выгодной цене:
- 1 месяц — 60 манатов
- 6 месяцев — всего 300 манатов (по 50 манатов в месяц)
Абонемент идеально подходит для семей, которые хотят наслаждаться разнообразными аттракционами и активностями без дополнительных расходов. В рамках подписки доступны 12 парков, включая самые популярные площадки:
Kinderland, Kinderland Shuvelan Mini, Hello Park, Kid City, Laser Tag, Slide, Macəra Adası, Bono Bourg, Motor City, Sweet City, Builder City, Kids Club.
Каждый из парков предлагает широкий выбор развлечений — аттракционы, игровые зоны, активные игры и множество других возможностей для весёлого отдыха. Абоненты смогут без ограничений посещать любые из этих парков в течение срока действия подписки, делая семейный досуг максимально удобным и выгодным.
Чтобы оформить абонемент, просто скачайте приложение Play10 и выберите подходящий тариф.
О компании Play10
Play10 — крупнейшая сеть развлекательных парков в Азербайджане. В состав сети входит 13 современных парков, предлагающих разнообразные форматы активного отдыха и развлечений для всей семьи.
Компания придерживается высоких стандартов сервиса и стремится подарить каждому посетителю яркие эмоции и незабываемые впечатления.
