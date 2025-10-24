В эти дни жители Азербайджана увидят два Суперлуния

5 ноября и 4 декабря будут наблюдаться два последовательных Суперлуния.

По сообщению кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, Суперлуние совпадает с фазой Полнолуния, когда Луна находится в перигее своей орбиты (на ближайшем расстоянии от Земли). Если перигейное расстояние меньше 360 000 км, такое Полнолуние называется Суперлунием. В это время Луна выглядит на 7-14% больше обычного Полнолуния и примерно на 15-30% ярче.

Например, 5 ноября и 4 декабря Луна будет примерно на 8% больше и на 16% ярче, чем обычное Полнолуние.

Расстояние от Луны до Земли составит 356 832 км 5 ноября и 356 961 км 4 декабря. Максимальное приближение Луны к Земле (перигей) произошло 4 января 1912 года, когда расстояние составляло 356 375 км. В последующие годы наибольшее приближение было зафиксировано: 26 января 1948 года - 356 508 км, 14 ноября 2016 года - 356 509 км, 1 января 2018 года - 356 565 км. Следующее максимальное приближение с расстоянием 356 447 км ожидается 25 ноября 2034 года, когда произойдёт очередное Суперлуние.

«Суперлуние не представляет никакой опасности для людей. Просто по мере того как Луна приближается к Земле, её гравитационное воздействие сильнее влияет на уровень океанов и морей, что может привести к повышению уровня воды на 3–5 см по сравнению с обычным», - отмечается в сообщении кафедры астрофизики физического факультета БГУ.