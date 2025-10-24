 В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:28 - Сегодня
В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA), Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и МВД провели мониторинг на скотном рынке, расположенном в селе Икинджи Ашыглы Бейляганского района.

В ходе мониторинга были оценены условия содержания, продажи и транспортировки животных, а также санитарно-гигиеническое состояние рынка, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проведённых проверок было установлено, что, несмотря на ранее данные указания, на рынке допущены некоторые нарушения – c целью устранения выявленных недостатков владельцу рынка были выданы обязательные для исполнения предписания.

В AQTA отмечают, что совместное содержание, продажа и перевозка животных различного происхождения на животноводческих рынках могут способствовать распространению возбудителей инфекций, что, в свою очередь, повышает риск возникновения заразных заболеваний на территории Азербайджана.

С целью предотвращения этих рисков, в соответствии с решением, подписанным главным государственным ветеринарным инспектором, с 25 октября на территории Азербайджана будут поэтапно введены временные ограничения на работу животноводческих рынков для проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.

Читайте по теме:

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Скотные рынки Азербайджана закрываются на санитарные мероприятия

Временно ограничивается работа всех скотных рынков в Азербайджане - ФОТО

Поделиться:
278

Актуально

Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

Общество

Арестованный шеф-редактор Sputnik Азербайджан переведен под домашний арест

Xроника

Распоряжение Президента: На ремонт автодороги в Ярдымлинском районе выделено 2 ...

Общество

Скончался ветеран Отечественной войны

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

В Баку балкон обрушился прямо на ресторан

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Баку трехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа

В столичном метро скончался мужчина

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Последние новости

Скончался ветеран Отечественной войны

Сегодня, 15:13

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Глава МИД РА: Есть большая необходимость в примирении обществ Армении и Азербайджана

Сегодня, 14:40

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

Сегодня, 14:05

В Баку балкон обрушился прямо на ресторан

Сегодня, 13:55

Арестованный шеф-редактор Sputnik Азербайджан переведен под домашний арест

Сегодня, 13:35

Распоряжение Президента: На ремонт автодороги в Ярдымлинском районе выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:25

В Азербайджане предупредили продавцов мяса, нарушающих гигиенические нормы - ФОТО

Сегодня, 13:07

Эрдоган заявил, что Турция со странами Персидского залива займется восстановлением Газы

Сегодня, 13:00

Более 10 кг наркотиков не доехали до Баку: Контрабандисты задержаны на границе - ФОТО

Сегодня, 12:53

С завтрашнего дня на этой улице будет полностью ограничено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 12:45

Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит РФ и США

Сегодня, 12:42

В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 12:28

Налоговые льготы на электромобили продлены в Азербайджане на 2026 год

Сегодня, 12:25

Проводится международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Бакинского арбитражного центра - ФОТО

Сегодня, 12:22

В эти дни жители Азербайджана увидят два Суперлуния

Сегодня, 12:20

Пациентка сыграла на кларнете во время операции на мозге - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

Орбан уверен, что новая встреча Путина и Трампа состоится

Сегодня, 12:08

Азербайджан и Польша укрепляют сотрудничество в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности - ФОТО

Сегодня, 12:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10