В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA), Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и МВД провели мониторинг на скотном рынке, расположенном в селе Икинджи Ашыглы Бейляганского района.

В ходе мониторинга были оценены условия содержания, продажи и транспортировки животных, а также санитарно-гигиеническое состояние рынка, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проведённых проверок было установлено, что, несмотря на ранее данные указания, на рынке допущены некоторые нарушения – c целью устранения выявленных недостатков владельцу рынка были выданы обязательные для исполнения предписания.

В AQTA отмечают, что совместное содержание, продажа и перевозка животных различного происхождения на животноводческих рынках могут способствовать распространению возбудителей инфекций, что, в свою очередь, повышает риск возникновения заразных заболеваний на территории Азербайджана.

С целью предотвращения этих рисков, в соответствии с решением, подписанным главным государственным ветеринарным инспектором, с 25 октября на территории Азербайджана будут поэтапно введены временные ограничения на работу животноводческих рынков для проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.

