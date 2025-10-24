Азербайджан и Польша укрепляют сотрудничество в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности - ФОТО

Между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) и Главной ветеринарной инспекцией Польши подписан меморандум о сотрудничестве.

В Варшаве состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей - на мероприятии была достигнута договорённость между AQTA и соответствующими структурами Польши о расширении и дальнейшем развитии сотрудничества в области продовольственной безопасности, здоровья растений и животных, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе заседания также был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством продовольственной безопасности АР и Главной ветеринарной инспекцией Польши.

Документ подписали заместитель председателя Агентства Закийя Мустафаева и руководитель Главной ветеринарной инспекции Польши Павел Мейер.

Целью меморандума является укрепление совместных усилий по охране здоровья животных и населения, предотвращению инфекционных болезней животных, а также развитие взаимодействия в этой сфере.

В AQTA подчеркивают, что подписание документа создаёт новые возможности для совместной работы в области государственного ветеринарного контроля, торговли животными и продуктами животного происхождения, профилактики заболеваний, обмена информацией и опытом, а также расширения международного сотрудничества.