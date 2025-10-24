В Киеве заявили, что более 17 стран НАТО будут закупать у США оружие для Украины

Более 17 стран НАТО присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по альянсу закупают вооружения для Украины из американских запасов.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Более 17 стран - членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины», - написал он в своем телеграм-канале по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем.

Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Источник: ТАСС