В Киеве заявили, что более 17 стран НАТО будут закупать у США оружие для Украины
Более 17 стран НАТО присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по альянсу закупают вооружения для Украины из американских запасов.
Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
«Более 17 стран - членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины», - написал он в своем телеграм-канале по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем.
Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Источник: ТАСС
