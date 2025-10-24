Проводится международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Бакинского арбитражного центра - ФОТО

Проводится международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие более 600 человек, в том числе свыше 70 ведущих экспертов, юристов и официальных лиц государства.

На церемонии выступают министр юстиции Фарид Ахмедов, председатель Верховного суда Инам Каримов, бывший президент Совета Европейского Союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и другие иностранные гости.

Цель мероприятия – содействовать обмену знаниями между профессиональными юристами, осуществляющими деятельность в сфере арбитража в различных регионах мира, укрепить сотрудничество между юристами государственного и частного секторов, а также создать динамичную платформу для обсуждений развития арбитражного сектора в Азербайджане.