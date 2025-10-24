Как изменится налогообложение ресторанов и кафе в Азербайджане?

В Азербайджане предусматривается, что при начислении НДС в государственный бюджет лицами, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары и другие объекты обслуживания), 50% их оборота, сформированного на основе безналичных платежей, будет исключаться из общего облагаемого НДС оборота.

А в отношении этих же лиц, являющихся плательщиками упрощенного налога, безналичный оборот будет облагаться упрощенным налогом по ставке 6%.

Как передает 1news.az, это нашло отражение в проекте бюджетного пакета на 2026 год.

Согласно документу, данное нововведение планируется в качестве одного из основных направлений доходной политики на 2026–2029 годы с целью поддержки предпринимательской деятельности и снижения налоговой нагрузки.