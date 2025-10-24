Эрдоган заявил, что Турция со странами Персидского залива займется восстановлением Газы

Турция совместно со странами Персидского залива займется восстановлением сектора Газа.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Восстановление Газы является непростой задачей. Вместе с другими странами, в первую очередь из Персидского залива, мы, надеюсь, сделаем этот шаг», - сказал он журналистам своего пула по возвращении из трехдневного турне по региону.

«Израильские атаки, к сожалению, разрушили инфраструктуру Газы. Теперь здесь необходимо провести серьезные работы. Сначала будут проведены работы с помощью строительной техники, затем приняты меры по восстановлению инфраструктуры. Газа пережила жестокость, которая на протяжении многих лет была позором для всего человечества. Мы должны вместе подготовить для наших братьев и сестер в Газе достойное и благополучное будущее. Турция, используя все возможности, приложит все усилия для достижения этой цели», - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Источник: ТАСС