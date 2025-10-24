 Эрдоган заявил, что Турция со странами Персидского залива займется восстановлением Газы | 1news.az | Новости
First News Media13:00 - Сегодня
Турция совместно со странами Персидского залива займется восстановлением сектора Газа.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Восстановление Газы является непростой задачей. Вместе с другими странами, в первую очередь из Персидского залива, мы, надеюсь, сделаем этот шаг», - сказал он журналистам своего пула по возвращении из трехдневного турне по региону.

«Израильские атаки, к сожалению, разрушили инфраструктуру Газы. Теперь здесь необходимо провести серьезные работы. Сначала будут проведены работы с помощью строительной техники, затем приняты меры по восстановлению инфраструктуры. Газа пережила жестокость, которая на протяжении многих лет была позором для всего человечества. Мы должны вместе подготовить для наших братьев и сестер в Газе достойное и благополучное будущее. Турция, используя все возможности, приложит все усилия для достижения этой цели», - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Источник: ТАСС

