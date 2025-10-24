С завтрашнего дня на этой улице будет полностью ограничено движение транспорта - ФОТО

В связи с проведением ремонтных работ с 25 октября с 00:00 движение транспортных средств по улице Алескера Гаибова в Наримановском районе города Баку будет полностью ограничено до окончания работ.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Во время ремонта водители могут использовать в качестве альтернативы улицу Музаффара Нариманова», - отмечают в Госагентстве.