Орбан уверен, что новая встреча Путина и Трампа состоится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут новую встречу в целях мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Такое мнение глава венгерского правительства, принимающий участие во встрече с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, выразил в утренней программе радиостанции Kossuth, на которую ссылается ТАСС.

«Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не будет проведен через неделю, его дата под вопросом, но в том, что он состоится, сомнений нет», - сказал глава правительства. По его мнению, «всем известно, что русские договорятся с американцами». Российско-американский саммит планировалось провести в Будапеште.

Однако 22 октября Трамп заявил об отмене встречи. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее [встречу]. Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Он объявил об отмене встрече одновременно с объявлением американским Минфином санкций против крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефти» и «Лукойла». Причина - отсутствие у Москвы, по мнению США, настоящего стремления к прекращению огня в Украине.