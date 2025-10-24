Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы
Восстановление Газы представляет собой нелегкую задачу, и Турция намерена взаимодействовать со странами Персидского залива в этом процессе.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по итогам визита в страны Персидского залива. В рамках турне турецкий лидер посетил Кувейт, Катар и Оман.
Он выразил надежду, что исламский мир выдержит «испытание Газой», продемонстрировав твердую позицию.
Президент Эрдоган отметил, что «Израиль следует принудить к выполнению обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа посредством санкций и оружейного эмбарго», и что Турция продолжит усилия в этом направлении.
Турецкий лидер указал, что в настоящее время ведутся всесторонние переговоры по Оперативной группе по Газе, акцентировав, что это «комплексный вопрос». Он заверил, что Турция «готова оказать Газе необходимую поддержку в этом плане».
Президент сообщил, что в ходе визита обсудил с руководителями Катара и Омана вопрос закупки Анкарой истребителей Eurofighter. По его словам, переговоры, охватывающие множество технических деталей, продвигаются успешно.
Глава государства акцентировал, что приобретение истребителей Eurofighter значительно укрепит мощь ВВС Турции.
Источник: Anadolu