Wolt Rewards: Новая программа лояльности, которая делает каждый заказ ещё выгоднее

Wolt запускает Wolt Rewards — программу лояльности, которая делает покупки в Wolt еще более выгодными.

С каждым заказом пользователи зарабатывают баллы, которые можно использовать при будущих заказах из ресторанов, магазинов или Wolt Market-a.

Программа включает четыре уровня. Чем выше уровень – тем больше баллов начисляется за заказ, и больше новых возможностей открывается клиентам. Более того, в программе регулярно появляются ежемесячные задания – от групповых заказов с друзьями до покупок в определённых заведениях. Они позволяют заработать дополнительные баллы и сделать процесс ещё интереснее.

«В Wolt наша цель — сделать повседневную жизнь пользователей проще и приятнее. С программой Wolt Rewards мы стремимся сделать опыт использования Wolt ещё лучше, выражая благодарность нашим клиентам не только конкретной пользой, но и приятными сюрпризами. Каждый заказ для нас — это шанс подарить пользователям что-то особенное», – отмечает генеральный менеджер Wolt Азербайджан Тофик Сулейманов.

Программа Wolt Rewards уже доступна на платформе Wolt. Пользователи могут отслеживать прогресс, получать новые задания и использовать заработанные награды, не выходя из своего аккаунта.

Подробнее: explore.wolt.com/az/aze/rewards

На правах рекламы