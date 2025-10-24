Посол России: Вопрос членства в ЕС гипотетический, а ЕАЭС - это реальность для Армении

Власти Армении проявляют заинтересованность к участию в ЕАЭС, и Москва готова оказывать Еревану поддержку в этом вопросе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он отметил, что членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, а европейские перспективы — достаточно туманны.

Что касается перспективы членства в Евросоюзе, то, по словам Копыркина, это достаточно сложный вопрос, учитывая сложные процедуры, требующие много усилий и времени —некоторые страны десятилетиями ждут членства в ЕС. Соответственно, этот вопрос для Армении носит, скорее, гипотетический характер.

«Что касается ЕАЭС, то это реальность. Армения является одним из наибольших выгодополучателей от членства в Евразийском экономическом сообществе. И до сих пор армянское руководство заинтересованно относится к участию в евразийском интеграционном проекте. Мы ценим эту позицию и всегда проявляем четкий подход — мы готовы тесно взаимодействовать, оказывать поддержку. Так и было в ходе недавнего председательства Армении в ЕАЭС», — подчеркнул российский посол.

По его словам, ЕАЭС — это площадка, которая предоставляет государствам-членам «серьезные возможности для реализации своих экономических интересов».

«Если брать ЕС, то это уже установившаяся структура, которая очень глубоко внедрена в вопросы суверенитета стран-членов, где есть уже устоявшиеся нормы, требования, и государство, претендующее на членство, должно их выполнять», - сказал Копыркин.

Дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС начались после того, как 26 марта 2025 года парламент одобрил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз.

Источник: Sputnik Армения