Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 25 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако утром и вечером в некоторых местах возможен слабый моросящий дождь. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16 °C, днем – 19-23 °C. Атмосферное давление снизится с 761 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью – 80-85 %, днем – 60-65 %.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь с грозой. В отдельных местах временами будет туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем - 20–25 °C; в горах ночью - 3–7 °C, днем – 11-16 °C.