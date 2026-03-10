«Azərişıq» обвиняют в нарушении прав потребителей: возбуждено дело

Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики возбудило дело в отношении ОАО «Azərişıq» по факту нарушения антимонопольного законодательства на основании обращений граждан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство, завершено расследование в отношении «Azərişıq» в связи с прекращением подачи электроэнергии потребителям из-за задолженности без соблюдения установленных законом сроков.

В обращениях отмечалось, что подача электроэнергии приостанавливается сразу после начисления задолженности, без ожидания предусмотренного законодательством месячного срока.

По результатам расследования, в связи с выявлением признаков нарушения антимонопольного законодательства, в отношении субъекта естественной монополии ОАО «Azərişıq» было возбуждено дело.

Кроме того, на основании поступивших в Агентство обращений граждан расследуются вопросы, связанные с выдачей разрешений на эксплуатацию некоторых объектов нежилого назначения. В обращениях указывается на вероятность нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Azərişıq» при выдаче отрицательных заключений по причине нахождения данных объектов в охранной зоне электрических сетей.

В настоящее время расследование по данному вопросу продолжается.